Sadece filmlerde olur diyenler şok üstüne şok yaşadı! Bilim kurgu değil gerçek... Aydaki ilk köy...
Bilim kurgu değil gerçek... Aydaki ilk köy... Ay, insanoğlunun uzaydaki keşiflerinde önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, bilim insanları Ay üzerinde kalıcı yaşam merkezleri kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. İnsanların Ay'da nasıl hayatta kalacakları, teknoloji ve zorluklarla ilgili detaylar üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bu makalede, Ay üzerindeki yaşamın mümkün olabilmesi için yapılan araştırmalara ve geleceğe yönelik planlara değineceğiz.
Uzayın derinlikleri asırlardır insanoğlunun zihnini kurcalıyor. Bilinmeyen gezegenleri keşfetmeye olan merak her geçen gün artarken, bilim insanlarının yeni hedefi Ay üstünde kalıcı yaşam merkezleri kurmak. İnsanlığın Ay'a ayak basmasının üzerinden yaklaşık yarım yüzyıl geçti.
Bu zaman zarfında, birçok şirket ve ülke uzayı keşfetmek için büyük teknolojik atılımlar yaptı. Yuri Gagarin ile başlayan, Neil Armstrong ile farklı bir aşamaya ulaşan uzay yarışında yeni hedef, Ay üstünde kalıcı yaşam merkezleri kurmak.
1969 yılında Armstrong'un Ay'a ayak bastığı o tarihi andan sonra bilim kurgu romanlarındaki gibi yerçekimsiz ortamı sıfırlayan yeraltı geçitleri ve geniş kubbelerin altındaki yaşam alanlarından oluşan bir merkez kurma fikri gerçek oluyor.
Geçtiğimiz yıllarda Çin, 2036 yılında Ay üzerinde üs kuracağını duyurmuş, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Artemis projesiyle 2028'de Ay yörüngesine bir uzay istasyonu yerleştireceğini açıklamış, Avrupa Uzay Dairesi (ESA) ise 2030'da Ay üssü kurmaya hazırlandığını açıklamıştı.