Sadece dahi seviyesinde IQ'su olanlar bardağı bulabiliyor! Mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin?

Bulmacalar özellikle boş zaman anlarında insanlara vakit geçirmesi için eğlenceli dakikalar sunuyor. Bu kez görseldeki boş bardağı bulmanız gerekecek. Bunu yapmak için sadece 10 saniyeniz olacak. Bunu çözebilmek için konsantre olmanız, şekillerin ve renklerin sunduğu kafa karışıklığından kaçınmanız gerekecek. Peki, mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin? Sadece çok zekiler saniyesinde boş bardağı bulabiliyor.