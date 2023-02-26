Sadece dahi seviyesinde IQ'su olanlar bardağı bulabiliyor! Mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin?
Mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin sorusu bu bulmacada kullanıcılara yönlendirdi. Sadece dahi seviyesinde IQ'su olanlar bardağı bulabiliyor. Resimde pek çok bardak bulunuyor. Bu bardakların içerisinde bir tane bardak diğerlerinden farklı olarak duruyor. Sizlerden bu boş bardağı bulmanız isteniyor.
26.02.2023 13:32 - Son Güncelleme: 26.02.2023 13:33
Bulmacalar özellikle boş zaman anlarında insanlara vakit geçirmesi için eğlenceli dakikalar sunuyor. Bu kez görseldeki boş bardağı bulmanız gerekecek. Bunu yapmak için sadece 10 saniyeniz olacak. Bunu çözebilmek için konsantre olmanız, şekillerin ve renklerin sunduğu kafa karışıklığından kaçınmanız gerekecek. Peki, mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin? Sadece çok zekiler saniyesinde boş bardağı bulabiliyor.
Peki, mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin? Sadece çok zekiler saniyesinde boş bardağı bulabiliyor.