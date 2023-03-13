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Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar! Osmanlı padişahları hangi mesleklerle uğraşırdı? Çoğumuz bunu bilmiyoruz!

Osmanlı padişahları genelde ülkenin yönetimi ve idaresiyle uğraşırlardı. Devletin günlük işlerini takip eder, hukuk işleri, nizam ve askeri harekatlar gibi konularda kararlar alırdı. Padişahlar savaşlara bizzat katılır ve ordularının başında savaşırdı. Osmanlı ordusu genellikle padişahların liderliği altında hareket ederdi. Bunun dışında sultanların kendine has bazı zanaatkarlıkları da bulunuyordu. Peki, siz padişahların devleti idare etmek dışında başka meslekleri de olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu meslekleri hep birlikte inceleyelim.

13.03.2023 09:09 - Son Güncelleme: 13.03.2023 09:09
Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar! Osmanlı padişahları hangi mesleklerle uğraşırdı? Çoğumuz bunu bilmiyoruz!

Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar. Osmanlı padişahları hangi mesleklerle uğraşırdı sorusunun yanıtını çoğumuz bunu bilmiyoruz. Osmanlı padişahlarının dönemin şartlarına göre çok farklı hobi ve ilgi alanları vardı. Osmanlı padişahları ilim, sanat ve kültürle de yakından ilgilenirlerdi. Çeşitli sanat dallarında eserler üretir, şairler, yazarlar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurarlardı. Öte yandan çeşitlik ustalıklarıyla da bilinirlerdi. İşte Osmanlı padişahlarının meslekleri

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Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar! Osmanlı padişahları hangi mesleklerle uğraşırdı? Çoğumuz bunu bilmiyoruz!

I. SÜLEYMAN (KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)

Cihan padişahı Sultan Süleyman da kuyumcuydu. İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulayacak kadar işinde mahirdi. Aynı zamanda kunduracı yani kavaftı.

Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar! Osmanlı padişahları hangi mesleklerle uğraşırdı? Çoğumuz bunu bilmiyoruz!
II. SELİM
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapıp, bunları hacılara dağıttırırdı. II. Selim, aynı zamanda şairdi.
Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar! Osmanlı padişahları hangi mesleklerle uğraşırdı? Çoğumuz bunu bilmiyoruz!
III. MURAD
Ok yapardı. Şairdi, hüsnü hat sahibi yani hattattı.
Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar! Osmanlı padişahları hangi mesleklerle uğraşırdı? Çoğumuz bunu bilmiyoruz!
I. İBRAHİM
Hacıların asalarına hilaller yapardı. Aynı zamanda bağa işçiliğinde de mahirdi. Yani bağa işçiliği (deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan kaşık, tesbih, vb. ürünler) yapardı.
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