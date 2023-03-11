Sadece cephede değil masa başında da ustaydılar. Düşmana korku salan Osmanlı padişahları bakın hangi mesleklerle uğraşıyormuş. Osmanlı padişahlarının dönemin şartlarına göre çok farklı hobi ve ilgi alanları vardı. Osmanlı padişahları ilim, sanat ve kültürle de yakından ilgilenirlerdi. Çeşitli sanat dallarında eserler üretir, şairler, yazarlar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurarlardı. Öte yandan çeşitlik ustalıklarıyla da bilinirlerdi. İşte Osmanlı padişahlarının meslekleri