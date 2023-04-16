RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Bilim insanları tek tek isim verdi! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Bilim insanları tek tek isim verdi! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Bilim insanları, artan nüfus, küresel ısınma, ekonomik krizler ve doğal afetler gibi pek çok faktör nedeniyle dünyanın sonunu getirebilecek kıyamet senaryolarını değerlendirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda ise kıyamet senaryosunda ayakta kalabilecek ülkelerin listesi açıklandı.

takvim.com.tr
16.04.2023 10:40 - Son Güncelleme: 16.04.2023 10:40
Bilim insanları tek tek isim verdi! Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Dünya nüfusunun hızla artması, çevresel yıkım, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ısınma ve ekonomik dengesizlikler gibi pek çok faktör, bir kıyamet senaryosunun gerçekleşmesine neden olabilir. Bu senaryoda hayatta kalmak için güvenilir bir ülke bulmak hayati önem taşır. Bilim insanları, olası bir kıyamet senaryosunda hayatta kalabilecek en güçlü 5 ülkeyi belirledi. Bu ülkelerin sahip olduğu özellikler, kriz dönemlerinde dayanıklılıklarını korumalarını sağlayacak niteliktedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları tek tek isim verdi! Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip Yeni Zelanda, bu listede ilk sırayı aldı. İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti de hayatta kalabilecek ülkeler arasında yer aldı.

Bilim insanları tek tek isim verdi! Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Araştırmacılar, enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu belirtti. Uzmanlar, küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini ve böyle bir senaryoya karşı hangi ülkelerin daha dirençli olabileceğini değerlendirdi.

Bilim insanları tek tek isim verdi! Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Sıralama, ülkelerin nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yetenekleri gibi kriterlere göre belirlendi. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar, hayatta kalabilecek ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Bilim insanları tek tek isim verdi! Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş bir toplumun dayanıklılığa zarar verdiği belirtilirken, gıda ve diğer hayati sektörlerde yedek kapasitenin bulunması gerektiği vurgulandı.

SON DAKİKA