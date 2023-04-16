Sadece 5 ülke ayakta kalacak! Bilim insanları tek tek isim verdi! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar!

Dünya nüfusunun hızla artması, çevresel yıkım, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ısınma ve ekonomik dengesizlikler gibi pek çok faktör, bir kıyamet senaryosunun gerçekleşmesine neden olabilir. Bu senaryoda hayatta kalmak için güvenilir bir ülke bulmak hayati önem taşır. Bilim insanları, olası bir kıyamet senaryosunda hayatta kalabilecek en güçlü 5 ülkeyi belirledi. Bu ülkelerin sahip olduğu özellikler, kriz dönemlerinde dayanıklılıklarını korumalarını sağlayacak niteliktedir.