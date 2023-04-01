Sadece 200 kişiden 5'i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!
Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor. Sadece 200 kişiden 5'i çözebiliyor. Son dönemde IQ'nuzu test edecek optik illüzyon olarak duyurulan zebra testi dikkatleri üzerine çekti. Dikkat seviyesi yüksek kişilerin 13 saniye içerisinde zebra sürüsündeki gizli porsuğu bulabildiği söyleniyor. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor ki saniyeler içerisinde fark etmek elbette zor. Bu yüzden sizlere zebrayı fark edebilmeniz için toplamda 13 saniye süre veriliyor.
01.04.2023 08:59 - Son Güncelleme: 01.04.2023 09:00
Sosyal medyayı kasıp kavuran optik illüzyonlar internet sitelerinde de popüler hale gelmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de zebraların içerisinde gizlenmiş porsuk oluyor. IQ'su yüksek olan kişiler, zebra sürüsünün içindeki gizli hayvanı saniyeler içerisinde fark ediyor. Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes başarılı sayılıyor.
İŞTE 2. HAYVANIN YERİ
Resimde takılıp kaldıysanız ve saklanan hayvanı bulamıyorsanız, resmin içinde bir porsuğun gizlendiği kırmızı bir daireyle işaretledik.