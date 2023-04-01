RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Sadece 200 kişiden 5'i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

Sadece 200 kişiden 5'i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor. Sadece 200 kişiden 5'i çözebiliyor. Son dönemde IQ'nuzu test edecek optik illüzyon olarak duyurulan zebra testi dikkatleri üzerine çekti. Dikkat seviyesi yüksek kişilerin 13 saniye içerisinde zebra sürüsündeki gizli porsuğu bulabildiği söyleniyor. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor ki saniyeler içerisinde fark etmek elbette zor. Bu yüzden sizlere zebrayı fark edebilmeniz için toplamda 13 saniye süre veriliyor.

01.04.2023 08:59 - Son Güncelleme: 01.04.2023 09:00
Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

Sosyal medyayı kasıp kavuran optik illüzyonlar internet sitelerinde de popüler hale gelmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de zebraların içerisinde gizlenmiş porsuk oluyor. IQ'su yüksek olan kişiler, zebra sürüsünün içindeki gizli hayvanı saniyeler içerisinde fark ediyor. Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes başarılı sayılıyor.

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Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

Bu yanılsamalar çoğunlukla fizyolojik, fiziksel ve bilişsel yanılsamalar altında sınıflandırılıyor. Optik illüzyonlar bir nesnenin veya insanların büyüleyici, şekil değiştiren görüntüsü olan veya algılama şeklimize meydan okuyan çizimlerdir.

Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

RESİMDEKİ 2. HAYVAN NEREDE?

Bu optik yanılsamalar beyninizin olayları nasıl algıladığına biraz ışık tuttukları için aynı zamanda psikanalizin bir parçası oluyor.

Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

SÜRÜNÜN İÇİNDEKİ PORSUĞU BULABİLDİNİZ Mİ?

Açıkçası, normal bir insan beyni, farklı açılardan farklı algılar oluşturan nesneleri veya görüntüleri farklı şekilde görebiliyor.

Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

Böyle zekice bir örnek, zebra sürüsünün içinde porsuğun saklandığı bir görüntüde görülebiliyor.

Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

Görüntüye yakından bakın ve zebraların siyah ve beyaz çizgileri nedeniyle arka plana karışan gizli hayvanın yüzünü tespit etmeye çalışın.

Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

İŞTE 2. HAYVANIN YERİ

Resimde takılıp kaldıysanız ve saklanan hayvanı bulamıyorsanız, resmin içinde bir porsuğun gizlendiği kırmızı bir daireyle işaretledik.

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