Sadece 200 kişiden 5’i çözebildi! Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes zihin cambazı çıkıyor!

Sosyal medyayı kasıp kavuran optik illüzyonlar internet sitelerinde de popüler hale gelmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de zebraların içerisinde gizlenmiş porsuk oluyor. IQ'su yüksek olan kişiler, zebra sürüsünün içindeki gizli hayvanı saniyeler içerisinde fark ediyor. Zebraların içindeki 2. hayvanı 13 saniyede bulabilen herkes başarılı sayılıyor.