Saatlerce evden çıkamayacaksınız! O tarihlerde hazır olun! Türkiye hakkında ürküten senaryo az önce geldi!
Türkiye, geçtiğimiz kış aylarında oldukça kurak bir dönem yaşamıştı. Yağış miktarının düşük olması ve su kaynaklarının azalması, tarım sektöründen enerji üretimine kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratmıştı. Ancak uzmanlar, önümüzdeki kış ayı için bu durumun tekrarlanmayacağını ifade ediyor. Meteoroloji uzmanları ve su kaynaklarıyla ilgili yetkililer, gelecek kış mevsiminde yağışların daha normal seviyelere dönmesini ve kuraklık sorununun azalmasını beklediklerini belirtiyor. Uzun dönemli hava tahminlerine göre, yağış miktarının geçmiş yıllara göre daha iyi olacağı ve su kaynaklarının daha dengeli bir şekilde kullanılacağı öngörülüyor.
Türkiye, geçtiğimiz kış aylarında yoğun kuraklık yaşadı ve bu durum çeşitli sektörleri etkiledi. Ancak, uzmanlar önümüzdeki kış ayı için farklı bir senaryo öngörüyor. Mevsimlerin değişkenliği ve El Nino etkisiyle birlikte, Türkiye'nin bu yıl yaz mevsimine yakışır sıcaklıkta bir kış geçireceği konuşuluyor. Hatta bazı uzmanlara göre, ülkemizde yaz aylarının en sıcak dönemi olan Temmuz ayı, bu yılın en ılıman ve güneşli zamanı olacak.
Mevsimlerin kayması ve El Nino etkisiyle birlikte, bu yıl Türkiye'de yaz mevsimine yakışır bir sıcaklıkla geçen tek ayın Temmuz olduğu dile getiriliyor. Tarihsel verilere göre, Ekim ayından sonra hava sıcaklıklarının aniden düşeceği öngörülüyor.
"BU SAYEDE KUTUP SOĞUKLARI KUTUPTA KALIR"
Eğer Sibirya'ya yoğun bir kar yağışı olursa, kar örtüsü radyatif soğumayı artırır. Bu radyatif soğuma, güçlü bir yüksek basınç oluşturarak saat yönünde hareket eden ve kutupta soğuk havayı hapseden girdaplara darbe vurur. Bu sayede kutup soğukları kutupta kalır. Bu soğuklar, iç bölgeleri ve denizleri, gölleri dondurabilir..."