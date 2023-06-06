Saatlerce evden çıkamayacaksınız! O tarihlerde hazır olun! Türkiye hakkında ürküten senaryo az önce geldi!

Türkiye, geçtiğimiz kış aylarında yoğun kuraklık yaşadı ve bu durum çeşitli sektörleri etkiledi. Ancak, uzmanlar önümüzdeki kış ayı için farklı bir senaryo öngörüyor. Mevsimlerin değişkenliği ve El Nino etkisiyle birlikte, Türkiye'nin bu yıl yaz mevsimine yakışır sıcaklıkta bir kış geçireceği konuşuluyor. Hatta bazı uzmanlara göre, ülkemizde yaz aylarının en sıcak dönemi olan Temmuz ayı, bu yılın en ılıman ve güneşli zamanı olacak.