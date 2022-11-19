Saatlerce arayan da var 5 dakikada bulan da...Kendine çok güvenenler bile bu testi geçemedi... Fotoğraftaki tilkiyi bulun!

Bu zeka oyununda, tartı bir cevap bulmanızda size yardımcı olacaktır. Birinci turda terazinin üzerinde kırmızı kurdeleli bir kutu ve sarı kurdeleli bir kutu bekletildi. Bu durumda, kırmızı kurdele kutusu Daha Ağır ve sarı kurdele kutusu daha hafiftir. İkinci turda aynı kırmızı kurdeleli kutu ve yeni bir mavi kurdeleli kutu terazide tutuldu. Bu durumda, kırmızı kurdele kutusu daha hafif ve mavi kurdele kutusu daha ağırdır. Böylece her iki kutuyu birbirine bağlayarak, mavi kurdeleli kutunun üç farklı hediye kutusundan En Ağırı olduğu türetilebilir.