Rus kadınlarının eski sırrı! 1 kaşık sürmek bile lazer etkisi gösteriyor! İstenmeyen tüylere mutfaktan çıkan mucize...

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en doğakl ve kolay yöntemi açıklandı. Rus kadınlarının eski dönemlerde sıklıkla tercih ettiği bu formül hem pürüzsüz hem de ışıldayan bir cilde sahip olmanızı sağlayacak. Lazere, ağdaya gerek olmadan tüylerinizden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. İşte cildinizi pamuk gibi yapacak nohut kürü...