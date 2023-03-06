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Haberler Trend Resmen para saçacaklar! 10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

Resmen para saçacaklar! 10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

Temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok şirket temettü ödemeleri hakkında duyurularda bulundu. Yatırımcılarına 10 lira üzerinde nakit temettü verecek şirketler ve detayları belli oldu. Sadece Mart ayında, 4 şirket 10 TL'nin üzerinde temettü verecek. Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS, ERGL ve birçok şirket hakkında araştırmalar hızlandı. İşte şirketler tarafından verilen temettü miktarları ve ödeme tarihleri.

takvim.com.tr
06.03.2023 10:18 - Son Güncelleme: 06.03.2023 10:18
Resmen para saçacaklar! 10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

2023 temettü ödeme takvimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kar payı açıklamaları şirketler tarafından her gün ardı ardına açıklanmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde 4 şirket hissedarlarına 10 liranın üzerinde nakit temettü ödemesi yapacak. İşte temettü ödemesi yapan şirketler....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmen para saçacaklar! 10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

EGEEN

En yüksek ödeme tutarı olan şirket Ege Endüstri (EGEEN) olarak biliniyor. Ege Endüstri #EGEEN 29 Mart 2023 tarihinde, hisse başına net 62,10 TL ödeme yapacak. Hisse temettü verim oranı %1,18 oldu.

Resmen para saçacaklar! 10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

TUPRS

Türkiye Petrol Rafinerileri #TUPRS 10 Mart 2023 tarihinde, hisse başına net 40,87 TL ödeme yapacak. Hisse temettü verim oranı %7,57 oldu.

Resmen para saçacaklar! 10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

TTRAK

Türk Traktör #TTRAK 10 Mart 2023 tarihinde, hisse başına net 35,41 TL ödeme yapacak. Hisse temettü verim oranı %6,80 oldu.

Resmen para saçacaklar! 10 TL ÜZERİ veren şirketler! 2023 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ | Borusan, NTGAZ, AKSA, AYGAZ, EGEEN, TUPRS, TTRAK, FROTO, JANTS....

FROTO

Ford Otosan #FROTO 13 Mart 2023 tarihinde, hisse başına net 12,82 TL ödeme yapacak. Hisse temettü verim oranı %2,44 oldu.

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