Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE'YE geliyor! O tarihe kadar...
Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının cuma ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağı belirtildi. Uzmanlardan peş peşe kritik uyarı geldi. Sakın bu hataları yapmayın. İşte detaylar...
14.07.2023 10:31 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:31
Uzmanlardan peş peşe uyarı geldi. O tarihe kadar tüm ülkede etkili olacak. Resmen doğal afet etkisi yaratıyor. Kırmızı alarm verildi. İşte Türkiye dahil birçok ülke için yapılan o uyarı...
10.00-16.00 ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN
AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.