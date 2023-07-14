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Haberler Trend Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE'YE geliyor! O tarihe kadar...

Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE'YE geliyor! O tarihe kadar...

Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının cuma ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağı belirtildi. Uzmanlardan peş peşe kritik uyarı geldi. Sakın bu hataları yapmayın. İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.07.2023 10:31 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:31
Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! O tarihe kadar...

Uzmanlardan peş peşe uyarı geldi. O tarihe kadar tüm ülkede etkili olacak. Resmen doğal afet etkisi yaratıyor. Kırmızı alarm verildi. İşte Türkiye dahil birçok ülke için yapılan o uyarı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! O tarihe kadar...

15 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Meteoroloji uzmanları açıkladı. Afrikadan gelen çöl sıcakları 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! O tarihe kadar...

Aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacak.

Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! O tarihe kadar...

10.00-16.00 ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN

AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

Resmen doğal afet! Uzmanlardan KIRMIZI ALARM! 120 BİN YILDIR bir ilk! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! O tarihe kadar...

"CUMA VE CUMARTESİ PİK YAPACAK"

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. "

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