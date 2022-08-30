Resimli, en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri, görselleri ve şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2022

Ne biz ne de her kıtada yaşamakta olan tutsak ve mazlum ulusları bundan sonra tutamayacaksınız. Mustafa Kemal ve Türkler ki, kendileri için hazırlanan tabutu yayılmacıların başına geçirmişlerdir. Şimdi Dünyada başlarına tabutlar geçirilecek başkaları da benzer sonuçlara hazırlanmalıdırlar. (M. Ali Cinnah)