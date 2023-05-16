84 kişiden sadece 1'inin 8 saniyede bulduğu IQ testi: Resimdeki karpuz sayısını bulandan üstün zekalısı yok!
Çeşitli aktivitelerle beyninizi çalıştırmayı sevenler için hazırlanan bu bulmaca . Sizlere zekanızı test etmek için aşağıdaki resimdeki gerçek karpuz sayısını tahmin etmeniz gereken ilginç bir test hazırladık. Cevap vermeden önce dikkatlice düşünün. Aradığınız cevap fotoğrafta ilk baktığınızdan daha karmaşık olacaktır. Eğer hazırsanız şimdi zorlu cevabı bulmak için fotoğrafı incelemeye başlayabilirsiniz.
Bu IQ testinde sizden istenen resimde kaç tane tam karpuz olduğunu bulmanız oluyo. Meyvelerin kare şeklinde dizilmiş ve parçalar halinde kesildiği görülüyor. Renkler ve çizgiler aslında tüm detayları ele veriyor. Görselde kaç tane karpuz olduğunu bulabilen kişi sayısı çok az çıkıyor. Zorlukları sevenler için bu zeka testi son derece eğlenceli olabilir.
FOTOĞRAFTAKİ KARPUZ SAYISINI BULANDAN KIVRAK ZEKALISI YOK
Fotoğrafta kaç tane karpuz var sorusu sizlere yöneltildi. Sadece çok iyi zekası olan kişilerin karpuz sayısını bulabileceği iddia ediyor.
YANILMA PAYI ÇOK YÜKSEK
Şimdi yarım karpuzun aynı karpuza ait olduğunu ikişer ikişer düşünürsek, 6 karpuzumuz olduğu sonucuna varırız.
Ama daha yakından bakarsak, yarım karpuzların kabuk çizgilerinden hiçbirinin tek tek aynı karpuza ait olmadığı sonucunu çıkarabiliriz.
Öncelikle her bir karpuzu zihinsel olarak ortadan ikiye kesin ve bu parçaları bir araya getirin. İki karpuz oluşturuyoruz. Kalan parçalarla üçüncüyü oluşturacağız.