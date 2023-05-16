84 kişiden sadece 1’inin 8 saniyede bulduğu IQ testi: Resimdeki karpuz sayısını bulandan üstün zekalısı yok!

Bu IQ testinde sizden istenen resimde kaç tane tam karpuz olduğunu bulmanız oluyo. Meyvelerin kare şeklinde dizilmiş ve parçalar halinde kesildiği görülüyor. Renkler ve çizgiler aslında tüm detayları ele veriyor. Görselde kaç tane karpuz olduğunu bulabilen kişi sayısı çok az çıkıyor. Zorlukları sevenler için bu zeka testi son derece eğlenceli olabilir.