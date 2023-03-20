Resimdeki iğne nerede? 10 saniye süreniz var! Bu IQ testi saç baş yolduruyor! Çok az kişi 10 saniyede hedefe ulaşıyor!
Son günlerde internette sıkça dolaşan optik illüzyonlara bir yenisi daha eklendi. Bazıları için her zaman zevkli bir görevdir, ancak diğerleri için bu bir bilmeceden ibarettir. Bugün sizin için hazırladığımız görselde samanlıktaki iğneyi bulmanız için size 15 saniye süre veriyoruz. Ancak birçok kişi bu özel optik yanılsamanın çok zor olduğunu bildirdi ve birçoğu bu optik yanılsamada bu iğneyi bulamadı. Peki, resimdeki iğne nerede? 10 saniye süreniz başladı.
20.03.2023 09:17 - Son Güncelleme: 20.03.2023 09:17
Resimdeki iğne nerede? 10 saniye süreniz var. Bu IQ testi saç baş yolduruyor. Çok az kişi 10 saniyede hedefe ulaşıyor. Bu testi çözmek tam tabiriyle samanlıkta iğne aramaktan daha zor olarak gösteriliyor. Optik illüzyon testleri internette göz bebeği olmaya devam ediyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişi bu testleri çözmeye bayılıyor. Öte yandan eğlendiriyor ve zihin açıyor. Peki bu gizli iğneyi bulabilir misin? Bu mücadelede 10 saniyede samanlıktaki iğneyi çok az kişi bulabiliyor.