Resimdeki iğne nerede? 10 saniye süreniz var. Bu IQ testi saç baş yolduruyor. Çok az kişi 10 saniyede hedefe ulaşıyor. Bu testi çözmek tam tabiriyle samanlıkta iğne aramaktan daha zor olarak gösteriliyor. Optik illüzyon testleri internette göz bebeği olmaya devam ediyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişi bu testleri çözmeye bayılıyor. Öte yandan eğlendiriyor ve zihin açıyor. Peki bu gizli iğneyi bulabilir misin? Bu mücadelede 10 saniyede samanlıktaki iğneyi çok az kişi bulabiliyor.