Resimdeki 8 aslanı en fanatik Galatasaraylılar bile bulamadı! 20 saniyede çözdünüz çözdünüz! Süre dolmadan bulan herkes...
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran aslanlı optik illüzyon testi kısa sürede viral olmayı başardı. Yalnızca 3 kişi 20 saniye içinde bu fotoğrafı çözebildi. Testi paylaşan siteler 8 aslanı kısa sürede bulabilen kişilerin üstün zekalara sahip olduğunu iddia ediyor. Bu test en fanatik Galatasaraylıları bile son derece zorladı. Peki, siz belirtilen 20 saniye içerisinde gizlenen aslanı bulabilecek misiniz? O halde sizi testle karşı karşıya bırakıyoruz.
29.03.2023 16:20 - Son Güncelleme: 29.03.2023 16:22
Resimdeki 8 aslanı en fanatik Galatasaraylılar bile bulamadı. 20 saniyede çözdünüz çözdünüz. Süre dolmadan bulan herkes... Optik illüzyon testleri her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Gündemde olan aslanlı test dikkat ve zeka seviyesini sınamaya çalışıyor. İnternette yüzlerce kişinin çözdüğü testin sonuçlarına göre, çok az kişi 20 saniye içerisinde 8 aslan bulabiliyor. Belirtilen süre zarfı içerisinde bulabilenleri tebrik ediyoruz.
20 SANİYEDE 8 ASLANI BULABİLİR MİSİN?
Yapılan paylaşımda 20 saniyede 8 aslanı bulmanız gerekiyor. Söz konusu görselde dikkat dağıtmak amacıyla kaya parçaları bulunuyor.