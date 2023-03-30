Resimdeki 8 aslanı bulabilir misin? En fanatik Galatasaraylılar bile bulamadı! 20 saniyede çözdünüz çözdünüz! Süre dolmadan çözemeyen herkes...
Görseldeki 8 aslanı en fanatik Galatasaraylılar bile bulamıyor. 20 saniyede çözdünüz çözdünüz. Süre dolmadan çözemeyenler başarısız oluyor. Optik illüzyon testleri her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Gündemde olan aslanlı test dikkat ve zeka seviyesini sınamaya çalışıyor. İnternette yüzlerce kişinin çözdüğü testin sonuçlarına göre, çok az kişi 20 saniye içerisinde 8 aslan bulabiliyor. Belirtilen süre zarfı içerisinde bulabilenleri tebrik ediyoruz.
30.03.2023 17:18 - Son Güncelleme: 30.03.2023 17:18
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran aslanlı optik illüzyon testi kısa sürede viral olmayı başardı. Yalnızca 3 kişi 20 saniye içinde bu fotoğrafı çözebildi. Testi paylaşan siteler 8 aslanı kısa sürede bulabilen kişilerin üstün zekalara sahip olduğunu iddia ediyor. Bu test en fanatik Galatasaraylıları bile son derece zorladı. Peki, siz belirtilen 20 saniye içerisinde gizlenen aslanı bulabilecek misiniz? O halde sizi testle karşı karşıya bırakıyoruz.
20 SANİYEDE 8 ASLANI BULABİLİR MİSİN?
Yapılan paylaşımda 20 saniyede 8 aslanı bulmanız gerekiyor. Söz konusu görselde dikkat dağıtmak amacıyla kaya parçaları bulunuyor.