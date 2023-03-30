Resimdeki 8 aslanı bulabilir misin? En fanatik Galatasaraylılar bile bulamadı! 20 saniyede çözdünüz çözdünüz! Süre dolmadan çözemeyen herkes...

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran aslanlı optik illüzyon testi kısa sürede viral olmayı başardı. Yalnızca 3 kişi 20 saniye içinde bu fotoğrafı çözebildi. Testi paylaşan siteler 8 aslanı kısa sürede bulabilen kişilerin üstün zekalara sahip olduğunu iddia ediyor. Bu test en fanatik Galatasaraylıları bile son derece zorladı. Peki, siz belirtilen 20 saniye içerisinde gizlenen aslanı bulabilecek misiniz? O halde sizi testle karşı karşıya bırakıyoruz.