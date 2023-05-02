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Haberler Trend Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...

Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...

Dünyanın en hızlı IQ bulmacası geldi. Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin sorusu bu bulmacada size soruluyor. 35 saniyede bulanların ise üstün zekalı çıktığı iddia ediliyor. Belirtilen süre içinde tüm kelimeleri bulamazsanız endişelenmeyin. Son kısımda cevapları tek tek paylaşacağız.

02.05.2023 09:00 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:00
Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...

Kelime arama bulmacası dikkatinizi test etmenin harika bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. İnternette paylaşılan bu tarz bulmacalar sosyal medyada kısa sürede viral oluyor. Harflerin düzenlenme şekli, kelimelerin ilk bakışta fark edilmesini zorlaştırıyor. Peki, detay odaklı bir kişi misiniz? O halde şimdi 35 saniye içinde bu görseldeki 6 gizli kelimeyi bulun.

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Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...

Bu kelime arama bulmacasını çözmenin en iyi yolu, harfleri yukarıdan aşağıya, yanlara, yukarı ve aşağı, ileri ve geri ve çapraz olarak gözlemleyerek gizli kelimeleri aramaktır.

Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...

Bu orta düzeyde bir meydan okumadır.

Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...

İyi gözlem becerilerine sahip kişiler, zaman sınırı içinde 4 kelimenin tamamını tespit edebilecektir.

Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...
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