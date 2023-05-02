Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin? Dünyanın en hızlı IQ bulmacasıyla üstün zekalı olup olmadığını öğren! 35 saniyede bulan herkes...
Dünyanın en hızlı IQ bulmacası geldi. Resimdeki 4 gizli kelimeyi bulabilir misin sorusu bu bulmacada size soruluyor. 35 saniyede bulanların ise üstün zekalı çıktığı iddia ediliyor. Belirtilen süre içinde tüm kelimeleri bulamazsanız endişelenmeyin. Son kısımda cevapları tek tek paylaşacağız.
02.05.2023 09:00 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:00
Kelime arama bulmacası dikkatinizi test etmenin harika bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. İnternette paylaşılan bu tarz bulmacalar sosyal medyada kısa sürede viral oluyor. Harflerin düzenlenme şekli, kelimelerin ilk bakışta fark edilmesini zorlaştırıyor. Peki, detay odaklı bir kişi misiniz? O halde şimdi 35 saniye içinde bu görseldeki 6 gizli kelimeyi bulun.
Bu kelime arama bulmacasını çözmenin en iyi yolu, harfleri yukarıdan aşağıya, yanlara, yukarı ve aşağı, ileri ve geri ve çapraz olarak gözlemleyerek gizli kelimeleri aramaktır.