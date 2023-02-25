Resimdeki 2 elma nerede? En zekiler bile ters köşe oldu! İşte çözeni IQ şampiyonu ilan eden test

Görsel meydan okumalar boş zamanlarınızda görme yetilerini ve zihinleri test eden paylaşımlardır. Özellikle de görüş açımızı kandıran bu resimler sosyal medyada viral olmayı her geçen gün daha çok başarıyor. Başka bir deyişle bu tarz paylaşımlar çeviklik ve konsantrasyon gibi becerileri geliştirmek için önemli bir araçtır. Burada sizlerden resimdeki iki elmayı bulmanız isteniyor. Şimdi sizi aşağıdaki problemi çözerek becerilerinizi test etmeye davet ediyoruz.