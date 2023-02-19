Resimdeki 15 hayvanı sadece üst düzey zekaya sahip olanlar çözüyor! Matruşka gibi çözülecek IQ testi: Katılanların %85'i işin içinden çıkamıyor!
Matruşka gibi çözülecek IQ testi geldi. Katılanların %85'i işin içinden çıkamıyor. Resimdeki 15 hayvanı sadece üst düzey zekaya sahip olanlar çözüyor. Bugünün dikkat testi, sizin meydan okuma yeteneğinizi ve konsantrasyon becerilerinizi test etmek istiyor. Sadece resme odaklanmanız ve fotoğraftaki tüm hayvanları bulmanız gerekiyor. Peki, resimdeki 15 hayvanı 1 dakika dolmadan bulabilir misin? Şimdi kendinizi test etmeye başlayabilirsiniz.
Bugün sizlere yepyeni bir meydan okuma daha sunuyoruz. Bir fotoğrafta ayrıntılara ne kadar çok dikkat ederseniz o kadar kısa sürede başarıya ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki fotoğrafta 15 tane gizlenmiş hayvan var. Tek yapmanız gereken çizimdeki hayvanların gizlendiği yerleri tespit etmek olacak. Herkesin başaramadığı bu dikkat testi sosyal medyada çok konuşuldu. Belirtilen sürede çoğu kişinin başarısız olduğunu da net bir şekilde belirtelim. Bu yüzden hemen konsantre olun ve 1 dakikadan daha kısa sürede doğru cevabı verin.
Bunun nedeni de resimde hayvanların sayısının çok olması ve siyah-beyaz detayların çizimde yoğunlukta olmasıdır.
Şunu hemen belirtelim ki, çizimde 10'dan fazla hayvan görmeyi başardıysanız beyninizin kesinlikle iyi durumdadır.
Ancak tüm hayvanları bulmayı başaramazsanız sizi merakta bırakmayacağız ve tek tek nerede olduklarını söyleyeceğiz.