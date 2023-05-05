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Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

Sosyal medyanın çözmeye çalıştığı renk paleti testi görenleri şaşkına çeviriyor. Sizlere burada "Fotoğrafta kaç farklı ton görebiliyorsunuz?" sorusu yöneltiliyor. İnsanlar sosyal medyada buldukları renkler konusunda pek çok farklı görüş bildirdi.

05.05.2023 09:10 - Son Güncelleme: 05.05.2023 09:10
Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

Optik illüzyon bulmacaları günümüzde sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Geçtiğimiz yıllarda bir elbise fotoğrafıyla gündeme gelen bu ikilem renk testiyle yeniden konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar harıl harıl bu testi çözmeye çalışıyor. Peki, fotoğrafta kaç farklı ton görebiliyorsunuz? İşte detaylar!

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Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

KAÇ FARKLI TON RENK GÖRÜYORSUN?

"Kaç Farklı Renk Görebiliyorsunuz?" bulmacası renk algılama paletinizi görmenizi sağlayan bir testtir.

Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

Aşağıdaki resme bakarak görebildiğiniz tüm farklı tonlardaki renkleri sayabilirsiniz. Eğer 20'den daha az renk görebiliyorsanız, bu durumda literatürde "Dikromat" (Dichromat) adı verilen, çift renk algılama yetisine sahip olan bir tür renk körlüğüne sahip olduğunuz söylenebilir.

Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

Göz konileriniz sadece iki ana rengi algılayabilir. Bu durumda üzülmenize gerek yok, çünkü nüfusun %25'i sizinle aynı şekilde Dikromat'tır.

Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

Araştırmalar Dikromat insanların siyah, bej ve mavi renk giysiler giymeye eğilimli olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, renk körlüğü olan bireylerin hayatlarında herhangi bir zorlukla karşılaşmadıkları bilinmektedir.

Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

Eğer 20 ile 32 arasında renk görebiliyorsanız, literatürde "Trichromat" adı verilen, üç ana renk algılama yetisine sahip olduğunuz söylenebilir. Bu renk algılama yetisi, Mor/Mavi, Yeşil ve Kırmızı renkleridir. Nüfusun %50'si Trichromat'dır. Ayrıca, Trichromat'lar ilginç renklere karşı zevk duyarlar.

Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

32 ile 39 arasında renk görebiliyorsanız, iyi bir Tetrachromat'sınız. Prof. Diana Derval, bu tipteki insanların 4 ana renk algılama yetisine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu kişilerin büyük bir çoğu sarı renkten rahatsız olur ve sarı renkte hiçbir şeyi giyinmeyi sevmezlermiş. Dünya nüfusunun %25'i Tetrachromat'tır.

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