Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!
Sosyal medyanın çözmeye çalıştığı renk paleti testi görenleri şaşkına çeviriyor. Sizlere burada "Fotoğrafta kaç farklı ton görebiliyorsunuz?" sorusu yöneltiliyor. İnsanlar sosyal medyada buldukları renkler konusunda pek çok farklı görüş bildirdi.
Optik illüzyon bulmacaları günümüzde sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Geçtiğimiz yıllarda bir elbise fotoğrafıyla gündeme gelen bu ikilem renk testiyle yeniden konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar harıl harıl bu testi çözmeye çalışıyor. Peki, fotoğrafta kaç farklı ton görebiliyorsunuz? İşte detaylar!
Aşağıdaki resme bakarak görebildiğiniz tüm farklı tonlardaki renkleri sayabilirsiniz. Eğer 20'den daha az renk görebiliyorsanız, bu durumda literatürde "Dikromat" (Dichromat) adı verilen, çift renk algılama yetisine sahip olan bir tür renk körlüğüne sahip olduğunuz söylenebilir.
Araştırmalar Dikromat insanların siyah, bej ve mavi renk giysiler giymeye eğilimli olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, renk körlüğü olan bireylerin hayatlarında herhangi bir zorlukla karşılaşmadıkları bilinmektedir.
Eğer 20 ile 32 arasında renk görebiliyorsanız, literatürde "Trichromat" adı verilen, üç ana renk algılama yetisine sahip olduğunuz söylenebilir. Bu renk algılama yetisi, Mor/Mavi, Yeşil ve Kırmızı renkleridir. Nüfusun %50'si Trichromat'dır. Ayrıca, Trichromat'lar ilginç renklere karşı zevk duyarlar.
32 ile 39 arasında renk görebiliyorsanız, iyi bir Tetrachromat'sınız. Prof. Diana Derval, bu tipteki insanların 4 ana renk algılama yetisine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu kişilerin büyük bir çoğu sarı renkten rahatsız olur ve sarı renkte hiçbir şeyi giyinmeyi sevmezlermiş. Dünya nüfusunun %25'i Tetrachromat'tır.