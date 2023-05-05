Resimde kaç farklı renk görüyorsunuz? Beyin yakan renk testi! Sosyal medya bu testi çözmeye çalışıyor!

32 ile 39 arasında renk görebiliyorsanız, iyi bir Tetrachromat'sınız. Prof. Diana Derval, bu tipteki insanların 4 ana renk algılama yetisine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu kişilerin büyük bir çoğu sarı renkten rahatsız olur ve sarı renkte hiçbir şeyi giyinmeyi sevmezlermiş. Dünya nüfusunun %25'i Tetrachromat'tır.