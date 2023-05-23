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Resimde gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ'su tavan çıkıyor! Bu bulmaca yüksek zekalı olanları şipşak ortaya çıkarıyor!

Bugün sizinle paylaşacağımız görselde sahilde balık tutan üç çocuğun yer aldığı bir sahne bulunuyor. Bu görselde dikkatli gözlerle bakıldığında gizlenmiş 4 kelime bulunuyor. Görseldeki yazı ve çizgilerin benzer renklerle hazırlanması, bulmacayı biraz daha zorlu hale getiriyor. Ancak dikkat seviyesi yüksek olan kişiler, gizlenmiş kelimeleri kısa sürede bulabiliyor. Şimdi sizleri bu zeka bulmacasıyla baş başa bırakıyoruz.

23.05.2023 09:06 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:08
Yüksek zekalı olanı şipşak ortaya çıkaran optik illüzyon! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Bu zeka bulmacasında, sahil kenarında balık tutan üç çocuğun yer aldığı bir görsel bulunuyor. Görseldeki nesnelerin içine gizlenmiş 4 kelimeyi bulmanız isteniyor. Ancak yazı ve çizgilerin benzer renklerle hazırlanması bulmacayı biraz daha karmaşık hale getiriyor. Görseli dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Çünkü detaylar sizi gizli kelimelere götürecek.

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Yüksek zekalı olanı şipşak ortaya çıkaran optik illüzyon! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Görseldeki çizgilerin olduğu kısımları büyük bir dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Bu kısımlarda yer alan detaylar size gizli kelimelere ulaşmanızda yardımcı olacaktır.

Yüksek zekalı olanı şipşak ortaya çıkaran optik illüzyon! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Dikkat ve sabırla bulmacayı çözmek için görseli tarayın ve kelimelerin yerini keşfedin.

Yüksek zekalı olanı şipşak ortaya çıkaran optik illüzyon! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Ancak endişelenmeyin, eğer kelimelere ulaşamazsanız, çözümü en altta bulabilirsiniz.

Yüksek zekalı olanı şipşak ortaya çıkaran optik illüzyon! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Tüm gizli kelimeleri başarıyla bulanları tebrik ediyoruz.

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