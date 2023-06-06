Resimde gizlenen 5 hayvanı bulan IQ’sunun 125 ve üstü olduğunu ispatlıyor! Şimdi zekanı test et!

Ağaçtaki 5 hayvanı bulmaya çalışacağınız bu görsel beyninizi harekete geçirmek için özel olarak tasarlandı. İlk bakışta sadece bir ağaç görüntüsü gibi duran optik yanılsamada, ağacın içinde saklanmış 5 hayvan bulunuyor. İşin en zor kısmı ise bu 5 gizli hayvanı tespit etmek olacaktır. Görselde saklanan hayvanların yerini öğrenmek için alt kısımlara doğru devam edebilirsiniz.