Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli
Resimlerde, insanların gözlerini sorgulamasına neden olan kamufle edilmiş hayvanlar var. Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Çılgın ve akıllara durgunluk veren içeriğe sahip gönderiler sosyal medyada viral oluyor. Bizlerde daha fazla haberler yapıyoruz.
26.10.2022 14:02 - Son Güncelleme: 26.10.2022 14:02
"Bu resimde bir leopar var. Onu tespit etmeye çalışın. Oyun amaçlı değil" diye tweet attıldı. Aşağıdaki resme bir bakın.
Leoparı buldun mu?
Değilse, sizin için açıklıyoruz. Sağ alta bakın ve bir ağaç ile çimenli bir manzarada kamufle edilmiş Leoparı bulabileceksiniz.
Kar Leoparı
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Saurabh Desai'nin tıkladığı, içinde Snow Leopard'ın bulunduğu bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafı 'Kamuflaj sanatı' başlığıyla Instagram'da paylaştı. Aşağıdaki resme bir göz atın.
Bunu tespit etmek son derece zor. Görüntüyü yakınlaştırmanızı öneririz ve Snow Leopard'ın uçurumdan inmeye çalıştığını fark edebileceksiniz.