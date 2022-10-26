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Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

Resimlerde, insanların gözlerini sorgulamasına neden olan kamufle edilmiş hayvanlar var. Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Çılgın ve akıllara durgunluk veren içeriğe sahip gönderiler sosyal medyada viral oluyor. Bizlerde daha fazla haberler yapıyoruz.

takvim.com.tr
26.10.2022 14:02 - Son Güncelleme: 26.10.2022 14:02
Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

Bir Twitter kullanıcısı tarafından üzerinde leopar kamufle edilmiş bir fotoğraf paylaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

"Bu resimde bir leopar var. Onu tespit etmeye çalışın. Oyun amaçlı değil" diye tweet attıldı. Aşağıdaki resme bir bakın.

Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

Leoparı buldun mu?

Değilse, sizin için açıklıyoruz. Sağ alta bakın ve bir ağaç ile çimenli bir manzarada kamufle edilmiş Leoparı bulabileceksiniz.

Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

Kedi

Twitter yine kamufle edilmiş bir kedinin bulunduğu bir fotoğraf yayınlandı. "Bu resimde bir kedi var" diye tweet atıldı. Aşağıdaki resme bir göz atın.

Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

Kediyi buldun mu?

Sağ alta bakın ve pencere camında kamufle edilmiş bir kedi bulacaksınız.

Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

Kar Leoparı

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Saurabh Desai'nin tıkladığı, içinde Snow Leopard'ın bulunduğu bir fotoğraf sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafı 'Kamuflaj sanatı' başlığıyla Instagram'da paylaştı. Aşağıdaki resme bir göz atın.

Resimde bir Kar Leoparı, Leopar ve Kedi saklanıyor! Gizli hayvanları tespit edebilir misiniz? Bulamayan göz doktoruna gitmeli

Bunu tespit etmek son derece zor. Görüntüyü yakınlaştırmanızı öneririz ve Snow Leopard'ın uçurumdan inmeye çalıştığını fark edebileceksiniz.

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