Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! 1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

Bağırsak hareketleriniz normalden daha azsa, dışkılama uzun sürüyorsa veya dışkı sertse siz de kabız olabilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında birçok kişinin başına gelen bu rahatsızlık uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Fakat bu dertten tek bir besinle kurtulabilirsiniz. İftar sonrası 1 kaşık bile tüketseniz sindirim sisteminizi makineye çevirecek. İşte kabızlığa iyi gelen o besin....