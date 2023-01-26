Rahmet kapıları açıldı... KANDİL MESAJLARI || 26 Ocak 2023 en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya Whatsapp resimli REGAİP KANDİLİ mesajları, sözleri!

Kandil mesajları sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyenler konu hakkında araştırmalar hızlandı.2023 Regaip Kandili mesajları bugünün en çok araştırılan konuları arasında ilk sırada yer alıyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. İşte en anlamlı, dualı, sevgiliye, eşe, akrabaya, dualı, anlamlı, hadisli Regaip Kandili mesajları...