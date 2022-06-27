PTT duyurdu: Tüm emeklilere 80 bin lira ödenecek! Yalnızca tek bir SMS ile başvuru yapılıyor!
PTT bağlamında milyonlarca emekli vatandaşın cüzdanlarını rahatlacak açıklama yapıldı. Kredi için PTT boşluk TC Kimlik numarası yazıp 3050'ye SMS ile gönderin emekli kredisi hesaplarınıza yatsın. Tek bir SMS ile PTT desteğinden yararlanmak bağlamında müracaat onayı ardından bütün PTT şubelerinden basitçe 80 bin TL'nizi gidip alabilirsiniz. İşte PTT'den emeklinin cebini rahatlatan destek kredisi…
27.06.2022 12:26 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:26
Türkiye'nin dört bir tarafındaki PTT şubelerinden basitçe kredinizi alarak gereksiniminiz olan her alan da 80 bin liraya kadar kredi kullanabilirsiniz. Kefilsiz ve koşulsuz müracaat yapılacak kredi bağlamında yüzde 2,49'dan başlayan faiz oraları ve basit ödeme seçeneklerinden de yararlanma talihi sunulacak. PTT'den emeklilere özel kredi kampanyalarının devam etmesi milyonlarca kişinin, bilhassa son dönemde yaşanan pahalılık karşısında ve çoğalan borçları amacıyla makul finansman bulması sağlanıyor.
Acil nakit sıkıntılarına çözüm önerileri arayan bütün emekli kişilerin yapabileceği müracaatlar ardından basitçe kredinizi PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.