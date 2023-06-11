Portakalda kahve olur mu demeyin! Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız...
Portakal kabuğu bazen kahveye aroma katmak için kullanılır. Böylece kahvenin tadına biraz meyvemsi bir dokunuş katar ve bazı kişilere hoş gelebilir. Portakal kabuğunda Türk kahvesinin lezzetine doyamayacaksınız. İşte giderek popüler hale gelen ve lezzetiyle büyük ilgi gören portakal kabuğunda Türk kahvesi tarifi...
11.06.2023 16:05 - Son Güncelleme: 11.06.2023 16:05
Kendine has tadı, köpüğü, kokusu ve sunuluş biçimiyle oldukça sevilen Türk kahvesini bir de bu şekilde deneyin. Portakalda kahveyi deneyimlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte lezzetine doyamayacağınız portakalda Türk kahvesi tarifi...
PORTAKAL KABUĞUNDA TÜRK KAHVESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 adet portakal
1 tatlı kaşığı türk kahvesi
Yarım tatlı kaşığı şeker
1 fincan su