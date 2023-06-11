Portakalda kahve olur mu demeyin! Türk kahvesinin en lezzetli hali! Tadına inanamayacaksınız...

Kendine has tadı, köpüğü, kokusu ve sunuluş biçimiyle oldukça sevilen Türk kahvesini bir de bu şekilde deneyin. Portakalda kahveyi deneyimlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte lezzetine doyamayacağınız portakalda Türk kahvesi tarifi...