Polo 329.000 TL, Fiat Egea 288.000 TL, Seat Ibiza 327.000 TL, Renault Clio 306.000 TL! Sıfır otomobillerde büyük kampanya!
Engelli vatandaşlarımızın sıfır km araç alımlarında ÖTV indiriminden yararlanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren engelli vatandaşlarımız, araç alımında ÖTV ödememe hakkına sahiptirler. ÖTV indiriminden yararlanabilmek için engelli vatandaşlarımızın araçlarını kendilerinin kullanmaları şarttır. Ayrıca, sıfır km araç alımında ÖTV indirimi, engelli vatandaşların ve diğer grupların yararlanabileceği bir hak olarak belirlenmiştir.
24.04.2023 11:01 - Son Güncelleme: 24.04.2023 11:30
Araba fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları ikinci el arabalar yerine sıfır kilometre otomobiller almaya yöneltiyor. Devletin belirli oranda engelli olan vatandaşlara sıfır kilometre otomobil alımında ÖTV ödememe hakkı vermesi, bu kişilerin araba fiyatlarından önemli ölçüde tasarruf etmelerine olanak tanıyor. Peki, Nisan ayında ÖTV'siz satın alınabilecek en ucuz araçlar hangileri?
Seat Ibiza:
Nisan 2023 fiyatlarına göre sıfır kilometre Seat Ibiza 555.000 TL'ye satın alınabiliyor. Engelli raporu olduğu için ÖTV ödemeyecekler bu otomobili 327.000 TL'ye satın alabilecekler.