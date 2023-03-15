Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu. Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık! Çizgi filmler, genellikle gerçeküstü veya fantastik bir evrende geçtiği için mantıksal hatalar içerebiliyor. Ancak eğlenceli içerikler olduğu için bunlar hikayenin bütünlüğünü bozmuyor. Bu hataları merak edenler için kapsamlı bir şekilde anlatıyoruz.