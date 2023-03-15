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Haberler Trend Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Bazen çizgi filmlerdeki hikayelerde zaman zaman bazı mantık hataları bulunabiliyor. Bu hatalar hikayenin gerçekçiliğini azaltıyor ve seyircilerin kafasında soru işaretleri yaratıyor. Çizgi filmler çoğunlukla eğlence amaçlı olduğundan bu hataların varlığı çizgi filmin kalitesini düşürmüyor. Gülerek izlediğimiz çizgi filmlerdeki hataları sizin için derledik. İşte çizgi filmlerde karşılaştığımız 10 mantık hatası!

15.03.2023 15:04 - Son Güncelleme: 15.03.2023 15:04
Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu. Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık! Çizgi filmler, genellikle gerçeküstü veya fantastik bir evrende geçtiği için mantıksal hatalar içerebiliyor. Ancak eğlenceli içerikler olduğu için bunlar hikayenin bütünlüğünü bozmuyor. Bu hataları merak edenler için kapsamlı bir şekilde anlatıyoruz.

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Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Fiziksel İmkansızlıklar

Bazı çizgi filmlerde karakterlerin, gerçek hayatta mümkün olmayacak şekilde hareket ettiği görülebilir.

Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Sınırsız Cep

Bazı çizgi filmlerde karakterler, sırt çantalarından veya ceplerinden her şeyi çıkarabilirler. Bu mantıksızdır çünkü bir çanta veya cep, sınırsız bir depolama alanına sahip değildir.

Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Sonsuz Mermi

Bazı çizgi filmlerde karakterlerin silahları, sonsuz mermi ile doludur. Bu imkansızdır çünkü bir silah, sonsuz bir mermi kaynağına sahip olamaz.

Pokemon, Bugs Bunny, Temel Reis, Şirinler, Tom ve Jerry... Kimse bunu bilmiyordu! Çizgi filmlerde mantık hatası yaratan 10 tuhaflık!

Havada Uçmak

Bazı çizgi filmlerde karakterler, havada süzülebilir veya uçabilir.

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