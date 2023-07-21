Pırıl pırıl camlar ve duş kabinler için doğal ve etkili tüyo! Otellerin formülü ifşa oldu! 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı parlatıcı...

Pencere temizliği, ev temizliği arasında en çok zorlanılan kısımdır. Bir çok kişi cam ve duşa kabin temizliği yaparken zorlanır. Camın ayna gibi görünmesi için bir çok kişi farklı yöntemler kullanıyor. Ancak yine de istediği sonuca varamıyor ya da varsa da bir çok pahalı temizlik malzemesi alması gerekiyor. Tam da bu noktada ev temizliğinde kullanılan ve halen bir çok kişinin bilmediği o yöntem dikkat çekiyor. 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı parlatıcı ile kısa sürede istenen sonuca varmak mümkün. İşte otellerin de kullandığı o formül...