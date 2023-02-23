Pılısını pırtısını toplayan gidiyor! Alparslan Büyük Selçuklu'daki son vedalar kadroyu A'dan Z'ye değiştirir!
TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da yaşanan son ayrılıklar izleyici şaşırttı. Son dönemin dikkat çeken dizileri arasında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu'ya 6 ismin ardından 1 isim daha veda etmesi izleyicileri şoka uğrattı. Uygar Özçelik, Erdinç Gülener, Bora Cengiz, Barış Bağcı, Umut Karadağ, Devrim Saltoğlu, Erdinç Gülener ve Uygar Özçelik'in veda ettiği diziye 48. bölümde bir isim daha veda ediyor. Son gelen bilgilere göre bu kez diye veda eden isim herkesi şok edecek.
23.02.2023 10:28 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:55
Alparslan Büyük Selçuklu'daki son vedalar kadroyu A'dan Z'ye değiştirir! Pılısını pırtısını toplayıp gidiyorlar. Pazartesi günlerine damgasını vuran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi son günlerde ayrlık gelişmeleriyle gündeme geldi. Fenomen diziye son olarak 6 kilit isim veda etti. Son olarak bir ismin daha 48. bölümünde projeye veda edeceği aktarıldı. Gelen bu haber dizinin izleyicilerini son derece üzdü.