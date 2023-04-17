Peygamberimiz tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar, sureler ve zikirler! Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.