Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...
17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kandil Gecesi için araştırmalar hızlandı. Peygamber Efendimiz tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte Peygamberimizin Kadir Gecesi duası...
15.04.2023 17:25 - Son Güncelleme: 15.04.2023 17:25
Kadir Gecesi'nde ibadet etmek isteyenler Peygamber Efendimiz tarafından bu önemli gecede okunan duaları araştırıyor. İşte Peygamberimizin Kadir Gecesi duası...