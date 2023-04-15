RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kandil Gecesi için araştırmalar hızlandı. Peygamber Efendimiz tarafından Kadir Gecesi'nde okunan dualar en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte Peygamberimizin Kadir Gecesi duası...

takvim.com.tr
15.04.2023 17:25 - Son Güncelleme: 15.04.2023 17:25
Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi’nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

Kadir Gecesi'nde ibadet etmek isteyenler Peygamber Efendimiz tarafından bu önemli gecede okunan duaları araştırıyor. İşte Peygamberimizin Kadir Gecesi duası...

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Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi’nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR

Peygamber Efendimizin (sav) okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar şunlardır:

Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi’nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı: Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi’nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

Allâhümme innî es'elükel-hüdâ vet-tükâ vel- 'afâfe vel-ğınâ.

Anlamı: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.

Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi’nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...

Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve 'âfinî verzüknî.

Anlamı: Allah'ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

Peygamber Efendimizin KADİR GECESİ duası! HZ. MUHAMMED tarafından Kadir Gecesi’nde okunan dualar, sureler ve zikirler! TÖVBE ve İSTİĞFAR duaları...
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