Petrolü de altını da solda sıfır bırakıyor! 1 gramını bile bulan turnayı gözünden vurur! Yararlarını duyunca ondan kıymetlisi yokmuş diyeceksiniz!
Zeolit, Türkiye'nin zengin yer altı kaynaklarından biri olarak organik tarımdan endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar birçok alanda kullanılıyor. Adı pek duyulmasa da son yıllarda büyük rağbet gören bu doğal mineral, Türkiye'de bol miktarda bulunuyor. Zeolit, volkanik kökenli bir mineral olup kristal yapılı bir yapıya sahip olmasıyla biliniyor. Özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri bol miktarda içeriyor.
Zeolit, volkanik kökenli bir mineral olup kristal yapılı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve pek çok alanda kullanılıyor. Hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çeker ve yapısı gereği çok gözeneklidir. Bu gözenekli yapısı sayesinde, zeolit birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırıyor. Son derece kıymetli madenler arasında yer alan bu maden pek çok sektörde kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.
MİLYONLARCA TONLUK REZERV
Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor.
Zeolit, Türkiye'de birçok farklı bölgede bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya'dır.
Manisa-Gördes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapılmış ve 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edilmiştir.
Dünya genelinde zeolit üretimi 2017 yılında 1 milyon 100 bin tona ulaşmıştır. Türkiye'de ise 2021 yılında yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır.