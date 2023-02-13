Pentagon'dan uzaylı açıklaması: ABD UFO MU VURDU? 51. Bölge gizemi akıllarda! UFO GERÇEK Mİ? Bilinmeyen cisim videosu anbean kaydedildi!

ABD'nin kuzeyinde 3 ayrı tanımlanamayan cismin düşürülmesi tüm dünyada tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada dolaşan UFO görüntüleri herkesi hayrete düşürdü. Biden'ın emriyle havada vurulan cisimle ilgili açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi ise dünyanın konuştuğu olayla ilgili bir UFO açıklamasında bulundu. Peki, UFO ve uzaylılar gerçek mi? ABD UFO mu düşürdü? İşte o görüntüler ve konuyla ilgili açıklamalar...