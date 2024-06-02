Pazartesi itibariyle başlıyor! Büyük gezegen geçidi için son 12 saat! 6 gezegen birleşip...

Astronomi tutkunları ve astroloji meraklıları için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor! 3 ve 4 Haziran 2024'te gökyüzünde gerçekleşecek olağanüstü bir fenomen, altı gezegenin nadir bir hizalanmasıyla baş döndürücü bir gösteri sunacak.
GEZEGEN GEÇİDİ NEREDEN İZLENEBİLECEK?
6 gezegen geçişi 3 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de gün doğumlarının hemen öncesinde doğu ufuk çizgisi tarafından görülebilecek.
Gezegen dizilimi ise en net olarak ABD'nin New York Eyaleti'nde gün doğumundan hemen önce saat 05.00 - 05.30 (TSİ: 12.00 - 12.30) arasında izlenebilecek.