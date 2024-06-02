Pazartesi itibariyle başlıyor! Büyük gezegen geçidi için son 12 saat! 6 gezegen birleşip...

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Astronomi tutkunları ve astroloji meraklıları için heyecan verici bir zaman yaklaşıyor! 3 ve 4 Haziran 2024'te gökyüzünde gerçekleşecek olağanüstü bir fenomen, altı gezegenin nadir bir hizalanmasıyla baş döndürücü bir gösteri sunacak.