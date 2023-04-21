Patladığında onları durdurmak neredeyse imkansız! Sürekli sinir küpü olan 3 burç!

Astroloji dünyasında burç ve yükselen burçlar insanların karakterleri üzerinde etkili olabileceği sürekli dile getiriliyor. Burçların üzerinde etki eden bu özellikler bazen karakteristik olurken bazen yükselen burcun özelliklerinden etkilenebiliyor. Su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana grupta şekillenen 4 burç siniriyle girdiği her ortamda kendisini o kadar belli ediyor ki adeta gerilim her yere yayılıyor.