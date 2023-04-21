Patladığında onları durdurmak neredeyse imkansız! Sürekli sinir küpü olan 3 burç!
Burçlar her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Burçlar ve yükselen burçlar kişilerin karakteristik özelliklerine etki ediyor. Bazı burçlar son derece uysal ve anlaşılması kolay kişiler olurken bazıları da sinirli davranışları nedeniyle çevresindeki kişileri kendisinden uzaklaştırıyor. 4 ana grupta toplanan bu burçların en sinirlilerini yazımızda sizlere anlatıyoruz.
21.04.2023 08:46 - Son Güncelleme: 21.04.2023 08:46
Astroloji dünyasında burç ve yükselen burçlar insanların karakterleri üzerinde etkili olabileceği sürekli dile getiriliyor. Burçların üzerinde etki eden bu özellikler bazen karakteristik olurken bazen yükselen burcun özelliklerinden etkilenebiliyor. Su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana grupta şekillenen 4 burç siniriyle girdiği her ortamda kendisini o kadar belli ediyor ki adeta gerilim her yere yayılıyor.