1 Kişilik analizleri yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda parmak boyutlarının kişilik tipleriyle ilişkili olduğu öne sürülüyor. Buna göre parmak boyuna göre üç farklı kişilik tipi belirlendi. Partnerinizin uzun yüzük parmakları var mı? İşte ortaya çıkan kişilik özellikleri...

2 1. Eğer yüzük parmağınız işaret parmağınızdan uzunsa, çekici ve etkileyici bir kişiliğiniz var. Bu bireyler genellikle sosyal çevrelerinde popüler ve çekici olarak tanınıyorlar.