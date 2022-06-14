Paraya sıkışanlara kamu bankasından dev hizmet! Kredi notunuz düşük bile olsa tapunuzu göstererek 125 bin TL’ye kadar nakit desteği alabilirsiniz!
Türkiye'nin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Vakıfbank, artan nakit ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bu kapsamda kredi notu düşük olan vatandaşlara da nakit hizmeti sunacağını açıklayan kamu bankası, ilgili hizmetine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İşte Vakıfbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına ilişkin haberin devamı
Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının geçtiğimiz senenin aralık ayında ulaştığı rekor seviyeler, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan hizmet başlıklarına ve hizmet ürünlerine yüksek oranlarda zam yapılmasına sebep oldu. Bu kapsamda alım gücü düşen vatandaşların, nakde olan ihtiyaçları da artmaya başladı.
Yeni yıla girilmesi ile birlikte bir nebze olsun gerileyen ekonomi piyasaları, vatandaşları geçim dertleri konusunda ferahlattı. Ancak piyasaların gidişatına ilişkin yeşertilen umutlar, FED yetkililerinin faiz artırımı kararlarını açıklamış olmaları ve 24 Şubat tarihinde Rusya ile Ukrayna ülkeleri arasında resmen bir savaş ilan edilmesi sonucunda soldu.
Tam da bu noktada devreye giren kamu bankası Vakıfbank, en az bir eve sahip olan vatandaşların kredi notları düşük olsa dahi ihtiyaç kredisi hizmetlerinden yararlanabileceklerini duyurdu. Banka, ilgili finansman hizmetine ilişkin tüm ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.