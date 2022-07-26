Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!
Birikimi olan vatandaşları sevindiren haber! Bankalar bu vatandaşlar amacıyla yeni bir kampanya hazırladı. Buna göre yüksek faiz oranları ile paralarını değerlendirebilecekler. Yapılması gereken tek şey bankada hesap açmak! Ardından paranız durdukça değerlenecek. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız haberin devamını okuyun.
26.07.2022 13:31 - Son Güncelleme: 26.07.2022 13:31
32 günlük vadeli mevduat oranları hesaplandı. Bankaların %kaç faizle birikimleri destekleyecekleri belirlendi. Rakamlar son zamanlara göre iç açıcı. Böylece vatandaşın ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılanması hedefleniyor. Parasını yastık altında değil de bankada muhafaza etmek isteyen vatandaşlar amacıyla kusursuz bir fırsat. En yüksek faiz oranında paranızı değerlendirebilirsiniz.