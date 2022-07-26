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Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!

Birikimi olan vatandaşları sevindiren haber! Bankalar bu vatandaşlar amacıyla yeni bir kampanya hazırladı. Buna göre yüksek faiz oranları ile paralarını değerlendirebilecekler. Yapılması gereken tek şey bankada hesap açmak! Ardından paranız durdukça değerlenecek. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız haberin devamını okuyun.

takvim.com.tr
26.07.2022 13:31 - Son Güncelleme: 26.07.2022 13:31
Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!

32 günlük vadeli mevduat oranları hesaplandı. Bankaların %kaç faizle birikimleri destekleyecekleri belirlendi. Rakamlar son zamanlara göre iç açıcı. Böylece vatandaşın ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılanması hedefleniyor. Parasını yastık altında değil de bankada muhafaza etmek isteyen vatandaşlar amacıyla kusursuz bir fırsat. En yüksek faiz oranında paranızı değerlendirebilirsiniz.

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Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!

Yüksek Faiz Oranıyla Mevduat Hesabı

Birikimi olan vatandaşlar parasını nereye yatıracaklarını hesaplamaktadır. Her bankanın ayrı kampanyaları ve faiz oranları bulunmaktadır.

Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!

Mevduat hesabı söz hususu olduğunda daha dikkatli davranmak gerektiğinden bankalar kampanyalara 1 sene süresince yine etmektedir.

Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!

Böylece müşterileri kendilerine çekmeyi başarmaktadır. Fakat birtakım bankalar bu hususta daha çok tercih edilmektedir.

Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!

32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı

Bankaların faiz oranları gittikçe düşse de piyasayı canlandırıcı niteliktedir. Aylık kazançlar hesaplandığında paranızı yastık altında muhafaza etmek istemeyeceksiniz.

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