Paranıza para katın! Bankada birimi olanlar dikkat! 32 günlük faizlerle ayda 15 bin TL kazanın!

32 günlük vadeli mevduat oranları hesaplandı. Bankaların %kaç faizle birikimleri destekleyecekleri belirlendi. Rakamlar son zamanlara göre iç açıcı. Böylece vatandaşın ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılanması hedefleniyor. Parasını yastık altında değil de bankada muhafaza etmek isteyen vatandaşlar amacıyla kusursuz bir fırsat. En yüksek faiz oranında paranızı değerlendirebilirsiniz.