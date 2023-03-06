Para ve talih bu burçlara vuracak! 2023 9 burca ilaç gibi gelecek! Yeni aydan etkilenecek en şanslı burçlar açıklandı!
21 Mart Salı günü gerçekleşecek yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilkidir. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir. Astronomik olmayan bağlamlarda yeni ay, Güneş ile kavuşumunun ardından Ay'ın görünür olan ilk hilalini ifade eder. Ay tam olarak Güneş ile Dünya arasındayken aydınlık yüzü Dünya'dan hiç görünmez. Peki Yeni aydan etkilenecek burçlar hangileri? Gelin birlikte bakalım.
Yeni aydan etkilenecek burçlar açıklandı. Astrolojiyle yakından ilgili olanlar yeni aydan hangi burçların etkileneceğini merak ediyor. 21 Mart tarihinde Türkiye saati ile 20.23'te 0 derece Koç burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay, niyetlerinizi planlamak ve tohumlamak için en uygun zamandır. Bu özel zaman yeni başlangıçlara niyet etmek için en ideal zamandır. İşte Yeni aydan etkilenecek burçlar ve 2023'ün ilaç gibi geleceği burçlar....
MART 2023 KOÇ BURCUNDA YENİAY
21 Mart 2023 tarihinde yeniay koç burcunda gerçekleşecek. Astroloji dünyanını yakından takip edenler 2023 yılında yeni ayın hangi burçları nasıl etkileyeceğini merak ediyor. İşte yorumları...
Yeni ay döneminde karşılaşacağınız belirsizlik hissi, sorunları normalden daha hızlı çözmeye çalışmanıza neden olabilir. Sorunlarınızın son teslim tarihi varmış gibi acele etmemeye özen gösterin. Ne yapmak istediğinizi anlayabilmek ve kendi doğal hızınızda hareket edebilmek için kendinize zaman tanımaya özen gösterin.