Para sayarken şans eseri fark etti. Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu. Cebinizdeki 50-100-200 TL'lik banknotları hemen kontrol edin. 170 kat fazla değer biçiyorlar. Hatalı basım banknotlar her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çeşitli zaman aralıklarında haber sitelerinde sık sık yapılan bu hatalı basım banknotlar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görmeye başladı.