Vav TV İzle
Haberler Trend Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL'lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!

Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL'lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!

Hatalı basım paralar normalde tedavülde olan ya da olmayan para birimlerinin baskısında hataların olması nedeniyle ortaya çıkan banknotlar olarak tanımlanıyor. Genelde sağ üst köşede tek sıfırın eksik olduğu bu paralar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu paraları internette satışa sunan vatandaşlar çeşitli fiyatlarla karşılaşıyor. Öte yandan tedavülden kalkan paralar için de ciddi teklifler sunuluyor. Son olarak bir vatandaş 200 TL için tam 35.000 TL değer biçtiklerini ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Başına ikinci kez talih kuşu konan vatandaşın eline bir sıfırın eksik olduğu bir 100 TL geçti. Vatandaş bu banknot için 30 bin TL teklif aldığını ifade etti.

28.04.2023 12:49 - Son Güncelleme: 28.04.2023 12:50
Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL’lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!

Para sayarken şans eseri fark etti. Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu. Cebinizdeki 50-100-200 TL'lik banknotları hemen kontrol edin. 170 kat fazla değer biçiyorlar. Hatalı basım banknotlar her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çeşitli zaman aralıklarında haber sitelerinde sık sık yapılan bu hatalı basım banknotlar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görmeye başladı.

Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL’lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!

ÖNCE SAHTE ZANNETTİ SONRA HAVALARA UÇTU

Benzin istasyonunda çalışan bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde müşterisine akaryakıt verdi, karşılığında 100 lira aldı.

Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL’lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!

Ancak banknotta bir gariplik fark etti. 100 lira'da bir sıfır eksikti.

Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL’lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!

TAM 170 KATI DEĞER BİÇTİLER

Daha önce de hatalı basım 200 liraya denk gelip satışa çıkaran vatandaş açıklamasında "200 TL'yi de paraya ihtiyacımdan olduğundan dolayı 45-50 bin bandında bir rakam istemiştim. 35 binden teklif ettiler. O zaman kabul etmiştim." ifadelerini kullandı.

Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL’lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!

ATM PARAYI GERİ VERMİŞTİ

ATM'den çektiği parayı ilk başta sahte zanneden başka bir vatandaş "Elimizde biriken parayı bankaya yatırmak istedik. Yatırdığımız paradan 200 TL'lik bir banknot geri verildi.

SON DAKİKA