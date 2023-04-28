Para sayarken şans eseri fark etti! Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu! Cebinizdeki 50-100-200 TL'lik banknotları hemen kontrol edin! 170 kat fazla değer biçiyorlar!
Hatalı basım paralar normalde tedavülde olan ya da olmayan para birimlerinin baskısında hataların olması nedeniyle ortaya çıkan banknotlar olarak tanımlanıyor. Genelde sağ üst köşede tek sıfırın eksik olduğu bu paralar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu paraları internette satışa sunan vatandaşlar çeşitli fiyatlarla karşılaşıyor. Öte yandan tedavülden kalkan paralar için de ciddi teklifler sunuluyor. Son olarak bir vatandaş 200 TL için tam 35.000 TL değer biçtiklerini ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Başına ikinci kez talih kuşu konan vatandaşın eline bir sıfırın eksik olduğu bir 100 TL geçti. Vatandaş bu banknot için 30 bin TL teklif aldığını ifade etti.
28.04.2023 12:49 - Son Güncelleme: 28.04.2023 12:50
Para sayarken şans eseri fark etti. Önce sahte zannetti sonra havalara uçtu. Cebinizdeki 50-100-200 TL'lik banknotları hemen kontrol edin. 170 kat fazla değer biçiyorlar. Hatalı basım banknotlar her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çeşitli zaman aralıklarında haber sitelerinde sık sık yapılan bu hatalı basım banknotlar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görmeye başladı.