Padişah zekasına sahip 3 burç! Onları şah mat etmek bu dünyadaki en zor şey... Burçlar tarihin her dönemi olduğu gibi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bazı burçlar çeşitli özellikleriyle ön plana çıkarken sosyal ilişkilerinde de bu sayede dikkat çekmeyi başarıyor. Dönem dönem yaşanan tutulmalar burçları oldukça etkiliyor. Öte yandan burçların bazı karakteristik özellikleri bulunuyor.