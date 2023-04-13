Öyle bir kehanet için tarih verdi ki duyanlar şaştı kaldı! Ne dediyse tutan kahin Baba Vanga! Resmen felaket... 2023 yılının 2. yarısında...

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, daha önce birçok önemli olayı kehanetleriyle bildiği iddiasıyla dünya gündeminde yer almıştı. 1996 yılında hayatını kaybeden kahinin, 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin dünya basınında ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almaktadır. Baba Vanga'nın daha önce gerçekleşen kehanetleri arasında 11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve koronavirüs salgını yer almaktadır. Ancak Baba Vanga, 2023 yılı için oldukça ürkütücü kehanetlerde bulunmuştur.