Öyle bir kehanet için tarih verdi ki duyanlar şaştı kaldı! Ne dediyse tutan kahin Baba Vanga! Resmen felaket... 2023 yılının 2. yarısında...
Birçok insanın ilgisini çeken Baba Vanga'nın kehanetleri hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki kehanetlerin gerçekliği konusunda herhangi bir kanıt yoktur ve sadece birer spekülasyondan ibarettir. Bu nedenle bu kehanetlerin gerçekleşeceğini veya gerçekleşmeyeceğini söylemek mümkün değildir.
Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, daha önce birçok önemli olayı kehanetleriyle bildiği iddiasıyla dünya gündeminde yer almıştı. 1996 yılında hayatını kaybeden kahinin, 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin dünya basınında ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almaktadır. Baba Vanga'nın daha önce gerçekleşen kehanetleri arasında 11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve koronavirüs salgını yer almaktadır. Ancak Baba Vanga, 2023 yılı için oldukça ürkütücü kehanetlerde bulunmuştur.
Baba Vanga'nın 2023 Yılı için Yaptığı Tahmin
Nükleer Patlama Olabilir
Çernobil felaketini doğru tahmin eden Baba Vanga, 2023 yılında olası bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunmuştur.
Daha geçtiğimiz ay Ukrayna'da yer alan Zaporijya santralinin çevresinde meydana gelen güçlü patlamalar ve Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği yönündeki endişeler, Baba Vanga'nın bu tahminini daha gerçekçi ve ürkütücü hale getirmektedir.