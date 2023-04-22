Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt ekarte ediyor! Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi!

Bu optik illüzyonda oturma odasında oturan bir aile var ve hepsi kitap ya da dergi okuyor. Bu meydan okumada sizlerden dört kelimeyi bulmanız isteniyor. Cevapları bulmak sandığınızdan daha kolay olmadığı biraz daha zaman ayırmanızı öneriyoruz. İlk başta kelimelerin nerede olduğunu anlamak sizin için zor olmuş olabilir. Ancak birini bulursanız diğerlerini bulmanız daha kolay olacaktır.