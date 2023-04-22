Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt ekarte ediyor! Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi!
Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi geldi. Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt ekarte ediyor. Test etmek istediğiniz akıl ve görme becerisi bugün size sunduğumuz bu görsel bulmacada yer alıyor. Bu paylaşımda bir aile resmedilmiş ve 4 gizli kelime bulunuyor. Sürprizi kelimeleri belirlemen için 30 saniyeniz var. Görseldeki kelimeleri tek tek tespit etmek için dikkatli olmalısın. Bu eğlenceli gözlem görevini yapacak ve zihninizi ve gözlerinizi çalıştıracak.
22.04.2023 10:05 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:05
Bu optik illüzyonda oturma odasında oturan bir aile var ve hepsi kitap ya da dergi okuyor. Bu meydan okumada sizlerden dört kelimeyi bulmanız isteniyor. Cevapları bulmak sandığınızdan daha kolay olmadığı biraz daha zaman ayırmanızı öneriyoruz. İlk başta kelimelerin nerede olduğunu anlamak sizin için zor olmuş olabilir. Ancak birini bulursanız diğerlerini bulmanız daha kolay olacaktır.