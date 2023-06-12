Oturma odasındaki 4 gizli kelimeyi 100 kişiden 1'i bile bulamıyor: Saniyesinde bulan en başarılılar listesine tırmanıyor
Son zamanlarda viral olan bir zeka testi son derece dikkat gerektiren bir test olarak karşımıza çıkıyor. Bu meydan okuma bir oturma odasında kitap ve dergi okuyan bir ailenin resminde gizlenmiş dört kelimeyi bulma görevini içeriyor. Deneyenlerin çoğunun başarısız olduğu bu zorlu testte kelimelerin yerini bulmak için biraz daha zaman ve dikkat gerekiyor. İlk başta kelimelerin yerini tespit etmek zor olabiliyor. Ancak birini bulduğunuzda diğerlerini bulma süreci daha kolay hale gelecek.
12.06.2023 15:03 - Son Güncelleme: 12.06.2023 15:03
Resimde bir aile odası ve içinde kitap ya da dergi okuyan bir aile görülüyor. Ancak bu sıradan görünen odada dört gizli kelime saklanmış durumda. Odadaki gizli kelimeleri bulmak için bazı ipuçları ve stratejiler kullanmanız gerekiyor. Kelimelerin yerini tek tek tespit edebilmek için görsele iyi bir şekilde odaklanmanız gerekiyor
Şimdi resimdeki gizli kelimeleri bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca göz atmaya başlayabilirsiniz.