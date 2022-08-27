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Haberler Trend Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

İkinci el araç satışlarında spekülatif Fiyat hareketlerinin önüne geçmek için yürürlüğe konulan '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırında bir hafta geride kaldı. Düzenlemenin ilk haftasında ikinci el araç fiyatlarındaki Düşüş sınırlı olurken, galerilerin ilana koyduğu sıfır kilometre lüks ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı.

takvim.com.tr
27.08.2022 13:30 - Son Güncelleme: 27.08.2022 13:30
Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Araba fiyatları düşüşe geçti. Hükümetin hamleleri sonrası araba fiyatlarında aylar sonra aşağı hareketli düşüş gerçekleşti. Sıfır ve ikinci el arabada yeni fiyatlar belli oldu. İkinci el araç satışında şirketlere getirilen 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi ilk haftasında fiyatları sınırlı etkiledi. Pazarda fiyatlar ortalama yüzde 5 gerilerken, 'sıfır' olarak satılan lüks ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş belirginleşti ve yüzde 7'yi buldu. Uzmanlar ise tedarik sorunu, kur veya vergide iyileşme olmadan fiyatlarda ciddi bir gerileme olmayacağını belirtti. Pek güncel araba fiyatları ne kadar? 2022 Ağustos güncel araba fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

Buna göre, sınırlamanın yürürlüğe girdiği 16 Ağustos tarihinden 25 Ağustos tarihine kadar olan süreçte ikinci el araç piyasasında fiyatlar ortalama yüzde 5 geriledi. Lüks sınıfta ise köpük fiyatların ortalamanın daha üzerinde gerilediği ve yüzde 7'ye kadar düşüşler olduğu görüldü.

Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

LÜKSTE KÖPÜĞÜ ALDI

Örneğin; 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasından hemen önce 1 milyon 975 bin TL'den satışa çıkarılan bir otomobilin fiyatı düzenlemeden sonra 1 milyon 915 bin TL olarak güncellendi.

Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

Yine lüks sınıftaki başka bir sıfır otomobilin fiyatı da 1 milyon 550 bin TL'den 1 milyon 50 bin TL seviyesine geriledi.

Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

Sıfır araç tedarikindeki sorunların azalması, kur veya vergi oranlarında aşağı yönlü bir hareket olmadan ikinci el araç piyasasında ciddi bir değişim olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise, '6+6' kuralının önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek fahiş ikinci el fiyatlarını engellemek açısından fayda sağlayacağının altını çizdi.

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