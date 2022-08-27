Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Dananın kuyruğu koptu! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Araba fiyatları düşüşe geçti. Hükümetin hamleleri sonrası araba fiyatlarında aylar sonra aşağı hareketli düşüş gerçekleşti. Sıfır ve ikinci el arabada yeni fiyatlar belli oldu. İkinci el araç satışında şirketlere getirilen 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi ilk haftasında fiyatları sınırlı etkiledi. Pazarda fiyatlar ortalama yüzde 5 gerilerken, 'sıfır' olarak satılan lüks ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş belirginleşti ve yüzde 7'yi buldu. Uzmanlar ise tedarik sorunu, kur veya vergide iyileşme olmadan fiyatlarda ciddi bir gerileme olmayacağını belirtti. Pek güncel araba fiyatları ne kadar? 2022 Ağustos güncel araba fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...