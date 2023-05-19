Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray’a binen İstanbulluya resmen duyuruldu! Bastığınızda “0 TL” yazacak

Belediye Yetkililerinden Açıklama Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kararın İstanbul halkının toplu taşıma araçlarını daha rahat ve ekonomik bir şekilde kullanmasını sağlamayı amaçladığını belirtti. Bu uygulama ile İstanbulkart kullanıcılarının, tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi toplu ulaşımda da ücretsiz hizmet alacaklarının altını çizdi.