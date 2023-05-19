Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray’a binen İstanbulluya resmen duyuruldu! Bastığınızda “0 TL” yazacak
Belediye yetkilileri, İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler için önemli bir avantajı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs tarihinde İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bu uygulama, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray gibi kent içi ulaşım araçlarını kullanan kişilere, ücretsiz seyahat imkanı sunacak. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine sunulacak. İstanbulkart, şehir içi ulaşımda kullanılan bir elektronik kart sistemidir ve bireylere daha kolay, hızlı ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlar. Bu karta sahip olanlar, 19 Mayıs tarihinden itibaren otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecekler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için heyecan verici bir duyuru yaptı. 19 Mayıs tarihinden itibaren, otobüslerden metrobüslere, metrolardan Marmaray'a kadar tüm toplu taşıma araçlarına binen İstanbullular, kartlarını bastıklarında hiçbir ücret ödemeyecekler. Belediye tarafından yapılan açıklama, şehirde yaşayanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Belediye Yetkililerinden Açıklama Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kararın İstanbul halkının toplu taşıma araçlarını daha rahat ve ekonomik bir şekilde kullanmasını sağlamayı amaçladığını belirtti. Bu uygulama ile İstanbulkart kullanıcılarının, tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi toplu ulaşımda da ücretsiz hizmet alacaklarının altını çizdi.
Belediye yetkilileri, İstanbul'da yaşayanların günlük hayatta toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini teşvik etmek amacıyla bu önemli adımı attıklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da trafik sorununu azaltmayı, çevre dostu ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi ve hava kirliliği ile mücadeleyi desteklemeyi hedeflediklerini vurguladılar.
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
Belediye yetkilileri, İstanbulkart sahiplerinin toplu taşıma araçlarını kullanırken herhangi bir ücret ödemeyeceklerini belirtti. Bu kapsamda, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar, sadece İstanbulkartlarını okutarak ücretsiz seyahat edebilecekler.
İstanbulkart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ve şehir içi ulaşımda kullanılan bir elektronik kart sistemidir. Bu kart, İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, feribot ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarına kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlar. İstanbulkart, şehir sakinlerinin ve ziyaretçilerin günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen etkili bir ödeme yöntemidir.
İstanbulkart, kullanıcılarına birçok avantaj sunarak İstanbul'un ulaşımında vazgeçilmez bir role sahiptir. Kart sahipleri, İstanbulkart'ı kullanarak her bir seyahatleri için indirimli fiyatlarla seyahat edebilirler. Ayrıca, tek kullanımlık biletlere göre daha ekonomik olan bu sistem, uzun vadede önemli tasarruflar sağlar.