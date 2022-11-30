Osmanlı'da padişahlar bu yüzden yabancı kadınlarla evlenmiş! Her şey Hürrem Sultan'dan sonra başladı! Meğer Kanuni...

Osmanlı padişahlarının yaptığı evlilikler en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İlk zamanlarda Türk kadınlarda yapılan evliliklerin ardından yabancı kadınlarla evliliklerin artması oldukça yanlış anlaşılsa da aslında altında tamamen farklı bir sebep yatıtyor.