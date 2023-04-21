Osmanlı topraklarına ilk geliş tarihlerini duyunca çok şaşıracaksınız! Domates, patates, vanilya, patlıcan... Meğer 17. yüzyıla kadar...
Her gün sofralarımızda tükettiğiniz domates, patates, fasulye, limon gibi gıdaların Anadolu topraklarına geliş tarihi çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Tarihsel sürece bakıldığında teknolojin gelişmesi ve ulaşımın her gün daha da hızlanması birçok yiyeceğin bize ulaşmasını sağladı. Eğer bu gelişmeler yaşanmasıydı bugün belki bu lezzetleri hiçbirisini tatmayacaktık. Şimdi sizlere hangi meyve ve sebzenin ülke topraklarına hangi yılda geldiğini tek tek anlatacağız.
21.04.2023 08:43 - Son Güncelleme: 21.04.2023 08:43
Domates, patates, vanilya, patlıcan... Osmanlı'ya ilk geliş tarihlerini duyunca çok şaşıracaksınız! Meğer milyonlarca insan 17. yüzyıla kadar bu meyve ve sebzeleri tadamamış. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerine tat olan sebzelerin ülke topraklarına geliş tarihini biliyor musunuz? Bu yüzden tarih boyunca ülkemizdeki mutfak kültürüne yön veren, damak tadımızı değiştiren bu yiyecekler hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.